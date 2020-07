Le président Ilham Aliyev présente ses vœux aux Azerbaïdjanais pour l’Aïd el-Kébir

Bakou, 28 juillet, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a présenté ses vœux aux Azerbaïdjanais vivant en Azerbaïdjan et dans les différents pays du monde à l'occasion de l'Aïd el-Kébir (ou l’Aïd al-Adha).

Le président de la République a indiqué que l'Aïd el-Kébir, symbole de solidarité et de fraternité, d'humanisme et de compassion entre les peuples, est l'une des principales fêtes de l'islam. Il a souligné qu'en ce jour important, les musulmans vivent la joie de la proximité avec Dieu, en offrant des sacrifices au Tout-Puissant, et montrent qu'ils sont prêts à faire n'importe quel sacrifice pour de bonnes actions.

« Pendant des centaines d'années, l'Islam a joué un rôle exceptionnel dans la formation d'un climat exemplaire de coexistence basé sur le respect et la confiance mutuels et la conservation de la diversité ethnique et culturelle en Azerbaïdjan, où des représentants de différentes nations et religions vivent comme une famille.

Chaque année, les fêtes religieuses organisées dans notre pays deviennent une célébration des valeurs nationales et spirituelles progressistes, de l'assistance sociale et des sentiments de bienveillance. Bien que l'Aïd el-Kébir de cette année coïncide avec une période difficile pour le monde, nos fidèles remplissent leurs devoirs moraux au nom de Dieu et de la religion et renforcent davantage, par leurs nobles actions, l'esprit d'unité et d'égalité dans notre société.

Chers frères et sœurs,

En ces jours de fête, je commémore avec gratitude la mémoire immortelle de nos martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, et je souhaite patience à leurs proches et à l’ensemble de notre peuple. Je crois que vos prières et vœux pour la prospérité et le bien-être de notre peuple, le développement et le progrès de notre patrie deviendront réels.

Je présente une fois de plus à chacun de vous mes sincères félicitations, je forme des vœux de bonne santé et de bonheur pour vos familles, ainsi que d’abondance pour vos foyers.

Joyeuse fête de l’Aïd el-Kébir ! », lit-on dans le message du président azerbaïdjanais.