Le président Ilham Aliyev appelle le premier président kazakh Noursoultan Nazarbaïev

Ce vendredi 31 juillet, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a appelé le premier président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev.

Le président Ilham Aliyev a félicité Noursoultan Nazarbaïev et le peuple kazakh ami à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, et a exprimé ses vœux d'excellente santé pour Noursoultan Nazarbaïev et de prospérité pour le peuple kazakh.

Le président Ilham Aliyev a dit que le Kazakhstan avait obtenu de grands succès, parcouru un chemin historique glorieux sous la direction de Noursoultan Nazarbaïev et que ce dernier avait joué un grand rôle dans le développement des relations bilatérales fondées sur les principes de l'amitié et de la fraternité.

Exprimant sa gratitude pour l'attention et les félicitations, Noursoultan Nazarbaïev a présenté, à son tour, ses meilleurs vœux au chef de l'Etat et au peuple azerbaïdjanais. Le président Ilham Aliyev a salué la déclaration du Conseil de coopération des États turcophones, dont Noursoultan Nazarbaïev est le président honoraire, exprimant son soutien à l'Azerbaïdjan concernant les derniers affrontements survenus à la suite des provocations arméniennes à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, la qualifiant de nouvelle manifestation du soutien mutuel des pays turcophones. Le président azerbaïdjanais a réitéré ses vœux de bonne santé et de succès à Noursoultan Nazarbaïev.