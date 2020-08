Le président azerbaïdjanais : Toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger la santé des gens

Bakou, 6 août, AZERTAC

Nous avons des difficultés naturelles à augmenter le nombre de médecins. Donc, la question de l'invitation des médecins étrangers a été examinée. Des médecins provenant de plusieurs pays ont été invités et soignent actuellement les malades en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev s'est exprimé sur ce sujet lors de la réunion en visioconférence consacrée aux mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus et à la situation socioéconomique dans le pays. « Des brigades de médecins provenant de Turquie, de Russie, de Cuba, d'Italie et de Chine sont arrivées en Azerbaïdjan et se sont déjà mis à travailler. Bien sûr, cela nous offre des opportunités supplémentaires. Car, dans ces deux pays, le secteur de la santé est un domaine développé, le niveau d'expérience est élevé dans ce domaine, bien entendu, les questions du traitement des patients et de l'échange d'expériences y sont complètement résolues », a-t-il dit.

Le chef de l'Etat a fait savoir que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour protéger la santé des gens. « Je tiens à souligner une fois de plus, je l'ai dit à maintes reprises et le peuple azerbaïdjanais connaît notre position, que la question primordiale pour nous est la vie des gens, leur santé », a déclaré le président azerbaïdjanais.