L'Afrique face à la pandémie de Covid-19

Le Caire, 7 août, AZERTAC

Le Centre de contrôle et de prévention des catastrophes de l'Union africaine tire la sonnette d’alarme sur le fait que le nombre de personnes infectées par le Covid-19 sur le continent dépasse le million. La déclaration de l'organisation indique que la tâche principale est de prendre des mesures déterminées et urgentes.

Selon la déclaration, plus de 22 000 personnes ont déjà été victimes du coronavirus et 690 000 patients se sont rétablis. Il a été ajouté que 75% des cas sur le continent concernent deux pays – l'Afrique du Sud (520 000 personnes) et l'Égypte (95 000 personnes). Les autres pays où la pandémie est largement répandue sont le Nigéria, le Ghana, le Kenya, l'Éthiopie, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe.