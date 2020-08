L'Ouzbékistan compte au total près de 31 mille cas de contamination au coronavirus

Tachkent, 10 août, AZERTAC

Au cours de la dernière journée, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 en Ouzbékistan a augmenté de 623 personnes et atteint 30 mille 820.

Selon le ministère ouzbek de la Santé, six personnes sont mortes du virus hier dans le pays et le nombre de morts s'élève désormais à 194. En outre, le nombre de patients recevant leur traitement dans les hôpitaux du pays constitue 8 582, parmi lesquels 1 378 sont dans un état grave et 386 dans un état critique. En raison de l'augmentation du nombre de cas et de décès dus au virus, un régime de confinement a été imposé dans le pays jusqu'au 15 août.