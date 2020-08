La plus grande « île aux déchets » du monde dans le Pacifique

Bakou, 11 août, AZERTAC

La plus grande « île aux déchets » formée dans l’océan mondial a atteint la même superficie que celle de la France, ont fait savoir, le petit-fils du célèbre officier de marine et explorateur Jacques-Yves-Cousteau, Philippe Cousteau et sa femme Ashlan Gorse selon les médias étrangers.

Il y a cinq grandes «îles aux déchets» dans l’océan mondial. Les déchets plastiques du monde entier y sont collectés. La plus grande des «îles aux déchets» se trouve dans l'océan Pacifique. Elle est plus grande que le Texas aux États-Unis et aussi grande que la France », a déclaré Ashlan Gorse.

La Fondation EarthEcho International, fondée par Philippe Cousteau, engage des jeunes du monde entier pour nettoyer les déchets plastiques des rivières.