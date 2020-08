Nebojsa Stefanovic: La Serbie et l’Azerbaïdjan entretiennent des relations amicales solides

Bakou, 11 août, AZERTAC

La Serbie et l'Azerbaïdjan, qui sont des partenaires stratégiques, entretiennent des relations amicales solides, a déclaré Nebojsa Stefanovic, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, secrétaire du Conseil de sécurité nationale de la République de Serbie.

« Notre objectif est de renforcer la coopération non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans d'autres domaines. Dans le même temps, nous avons discuté de la coopération en matière de sécurité et convenu d'élargir la coopération dans l'échange d'informations sensibles, la lutte contre le terrorisme et d'autres principaux domaines », a dit le vice-Premier ministre serbe.