Une importante délégation militaire turque attendue en Azerbaïdjan

Bakou, 12 août, AZERTAC

Le ministre de la Défense de la République de Turquie, Hulusi Akar, le chef d’état-major des armées turques, le général d’armée Yasar Guler, les commandants des armées et d’autres fonctionnaires militaires de haut rang viendront aujourd’hui en Azerbaïdjan, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

Une importante délégation militaire turque assistera au dernier épisode de la première phase des exercices conjoints de tir de combat tactique et de vol tactique des armées de Terre et de l’Air azerbaïdjanaises et turques dans le cadre de la Journée des observateurs de haut niveau.