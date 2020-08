Le film azerbaïdjanais « Çölçü » récompensé en Italie

Bakou, 13 août, AZERTAC

Le film azerbaïdjanais « Çölçü » ( Homme des steppes) du réalisateur Chamil Aliyev a de nouveau été récompensé.

Ce film a décroché le prix du Meilleur long métrage au festival « Rome International Movie Awards 2020 », tenu cette année en ligne en raison de la pandémie de Covid-19.

Rappelons que le film «Çölçü» a été tourné par le studio «Azərbaycanfilm» à la demande du ministère de la Culture en 2012. Le film a décroché plus de 55 prix à 93 festivals internationaux du film couvrant les 5 continents, tels que les prix du Meilleur film narratif et du Meilleur réalisateur au Mindfield film festival de Los Angeles, des prix dans plusieurs catégories au Mont Blanc international Movie festival et plusieurs d’autres prix.