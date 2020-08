Le ministre Hulusi Akar : La coopération entre les forces armées turques et azerbaïdjanaises a toujours existé

Bakou, 13 août, AZERTAC

L'Azerbaïdjan est notre frère, nous sommes deux enfants d'une mère. Ici, nous nous sentons vraiment chez nous, a dit le ministre turc de la Défense nationale, Hulusi Akar, lorsqu'il a été reçu en audience par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« La coopération entre les forces armées turques et azerbaïdjanaises a toujours existé, pas seulement aujourd'hui. Les liens entre nos armées, comme on le sait, ont commencé à s'évoluer alors que les relations de l'Azerbaïdjan se développaient avec la République de Turquie en tant que premier pays à avoir reconnu son indépendance en 1991. Ainsi, nous avons des accords-cadres militaires, des accords de coopération dans l'enseignement militaire, entretenons une coopération dans le domaine de l'industrie de la défense. Comme conséquence logique de tout cela, nous avons un accord signé en 2010. Ainsi, dans le cadre de ces accords, c'est une activité très naturelle pour nous de venir ici, d'être ensemble, de manger et de boire, d'effectuer des exercices conjoints. Jusqu'à présent, nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour assurer la souveraineté, l'indépendance et la sécurité de nos pays et continuerons de le faire », a déclaré le ministre turc de la Défense nationale.