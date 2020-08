L'Afrique poursuit sa lutte contre la pandémie

Le Caire, 15 août, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 dans 55 pays africains a atteint 1 107 000, et plus de 25 000 personnes sont décédées, selon le rapport du Centre de contrôle et de prévention des catastrophes de l'Union africaine.

Il a été noté qu'en Afrique du Sud, où la pandémie est la plus propagée sur le continent, le nombre de cas de contamination atteint 600 000. Au cours des dernières 24 heures, plus de 6000 personnes ont été infectées par le Covid-19 dans le pays et 286 patients sont décédés. L'Égypte, autre pays africain le plus touché par la pandémie, a confirmé plus de 96 000 cas et près de 5 000 décès. Plus de 1 200 cas ont été enregistrés en Éthiopie en une journée. Le nombre total de cas dans ce pays constitue plus de 27 000 et environ 500 personnes sont décédées.