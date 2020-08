Le ministre iranien des Affaires étrangères: L'Azerbaïdjan est un pays voisin, ami et frère de l'Iran

Téhéran, 17 août, AZERTAC

Le nouveau porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangère a été présenté au public.

Ouvrant la cérémonie, le ministre Mohammad Javad Zarif a déclaré qu'il avait nommé Saeed Khatibzadeh au poste de porte-parole et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. Le nouvel ambassadeur d'Iran en Azerbaïdjan, Seyyed Abbas Moussavi, y a été présent lui aussi. Le ministre a félicité Moussavi pour sa nomination en tant qu'ambassadeur et a abordé les relations irano-azerbaïdjanaises.

Il a souligné que les peuples azerbaïdjanais et iranien avaient une histoire, une culture, une religion et des valeurs nationales et spirituelles communes. Ces faits nécessitent le rapprochement des États et l'expansion d'une coopération mutuellement avantageuse. L'Azerbaïdjan est un pays voisin, ami et frère de l'Iran. L'Azerbaïdjan est un État important pour l'Iran et Téhéran attache une importance particulière au développement de la coopération avec Bakou.