L'OMS livre 100 appareils d’échographie à l'Iran

Téhéran, 19 août, AZERTAC

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fourni 100 appareils d’échographie à l'Iran pour accroître l'efficacité de la lutte contre le coronavirus, a déclaré le représentant de l'OMS en Iran, Christoph Hamelmann.

Il a souligné que l'organisation était toujours prête à aider l'Iran. Selon lui, ces appareils permettront d’examiner les poumons et détecteront l'infection par le virus. Chaque appareil d’échographie coûte 3 millions de dollars et a été acheté avec le soutien financier du Japon et du Koweït.