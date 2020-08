Un fonds supplémentaire alloué pour éliminer les dommages causés par le séisme aux logements à Aghsou et Chamakhy

Bakou, 20 août, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a signé, le 20 août 2020, un décret portant poursuite des travaux pour éliminer les conséquences de la catastrophe naturelle survenue dans les régions d’Aghsou et Chamakhy.

Conformément au décret, six millions de manats ont été alloués du fonds de réserve du président de la République, inscrit dans le budget de l’Etat 2020, aux autorités exécutives des régions d’Aghsou et de Chamakhy afin de poursuivre les travaux en matière d’élimination des dommages que les logements avaient subis à la suite des tremblements de terre dans les régions d’Aghsou et Chamakhy.

Il est à noter que les régions de Chamakhy, ismayilli et Aghsou avait été secouées le 5 février 2019 par des séismes suite auxquels des dizaines de logements et d’établissements sociaux et d’infrastructure avaient été endommagés.