Covid-19 à Tokyo : 258 cas confirmés en 24h

Tokyo, 22 août, AZERTAC

Au cours des dernières 24 heures, 258 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés dans la capitale japonaise. Ainsi, le nombre de personnes infectées par le virus à Tokyo a dépassé les 200 au cours des deux derniers jours. Le nombre total de personnes contaminées au coronavirus dans la capitale japonaise a dépassé 18 800, selon les médias locaux.

Le Japon a confirmé plus de 61 000 cas de contamination et plus de 1 100 décès dus au Covid-19 jusqu'à présent.