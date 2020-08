Le cessez-le-feu rompu à 37 reprises sur la ligne de front

Bakou, 23 août, AZERTAC

Les forces armées arméniennes ont rompu le cessez-le-feu à 37 reprises en une journée en tirant à la fois avec des mitrailleuses de gros calibre et des fusils de précision dans les différentes directions du front, rapporte dans un communiqué le ministère de la Défense.

Les unités militaires des forces armées arméniennes ont tiré depuis leurs positions situées dans les villages de Mossesguekh et Tchinari de la région de Berd, ainsi que sur les collines anonymes de la région de Tchemberek de la République d'Arménie sur celles opposées de l'armée azerbaïdjanaise situées dans les villages d'Aghdam et Kokhanabi de la région de Tovouz, ainsi que dans le village de Zamanly de la région de Guédébey de la République d'Azerbaïdjan.

Les positions des forces armées azerbaïdjanaises ont également subi des tirs venant depuis celles de l'armée arménienne situées non loin du village occupé de Yarimdja de la région de Terter, non loin du village occupé de Sarydjaly de la région d'Aghdam, non loin du village occupé de Kouropatkino de la région de Khodjavend, non loin des villages occupés d'Achaghy Seyidahmadli, Gorgan et Horadiz de la région de Fuzouli, ainsi que sur les collines anonymes dans les territoires des régions de Goranboy, Terter et Khodjavend.