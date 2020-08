Le bilan du Covid-19 en Ukraine

Kiev, 24 août, AZERTAC

Au cours de la dernière journée, une augmentation de cas de contamination au coronavirus a été enregistrée en Ukraine.

Selon le ministère ukrainien de la Santé, 1 799 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 22 patients en sont devenus victimes en une journée. Le plus grand nombre de cas a été enregistré dans les régions de Kiev, Kharkiv, Odessa et Lvov.

Le nombre total de cas confirmés dans le pays a atteint 106 757. Jusqu'à présent, 2 293 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés en Ukraine. Le pays a confirmé 52 524 guérisons liées au coronavirus.

Un régime de confinement est en vigueur en Ukraine jusqu'au 31 août.