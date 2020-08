Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République Ilham Aliyev a téléphoné, lundi 24 août, à Fikret Godja, poète du Peuple.

Le président Ilham Aliyev a félicité Fikret Godja pour son jubilé et lui a souhaité une bonne santé et de nouveaux succès dans son activité créative. Le président Ilham Aliyev a souligné la contribution particulière de Fikret Godja au développement de la littérature azerbaïdjanaise, soulignant que ses œuvres étaient toujours lues avec un grand intérêt par un large public. Le chef de l'Etat a déclaré que l’Ordre « Istiglal » était décerné à Fikret Godja et l'a félicité à cette occasion.

Exprimant sa profonde gratitude pour ses paroles agréables et ses félicitations, Fikret Godja a jugé que cette distinction témoignait du fait que son œuvre était très appréciée par l'État. Soulignant que le leader national avait toujours accordé une grande attention à la littérature et à la culture azerbaïdjanaises, Fikret Godja a évoqué avec satisfaction ses rencontres avec lui. Fikret Godja a souligné que cette tradition était poursuivie avec succès par le président Ilham Aliyev aujourd'hui et a remercié pour l'attention.