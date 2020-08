Les écoles ont de nouveau fermé dans la capitale sud-coréenne

Pékin, 25 août, AZERTAC

Les écoles de la capitale sud-coréenne, Séoul, ont de nouveau fermé ces derniers jours en raison d'une augmentation des contaminations au coronavirus. Hier, 280 nouveaux cas ont été enregistrés en Corée du Sud.

Au cours des deux dernières semaines, 150 élèves et 43 enseignants des écoles de Séoul et d'Incheon et de la province de Gyeonggi ont été infectés. La plupart des infections ont un lien avec une église de Séoul. Il a été constaté que 21,7% de la communauté entourant l'église était infectée par le virus.