Le GP de Turquie réintégré au calendrier de la Formule 1

Istanbul, 25 août, AZERTAC

Le Grand Prix de Turquie a été réintégré au calendrier de la Formule 1. Le GP de Turquie de Formule 1 se tiendra à Istanbul Park du 13 au 15 novembre.

La course se poursuivra deux semaines plus tard à Bahreïn. Il y aura deux courses sur le circuit de Sakhir. Le Grand Prix de Bahreïn aura lieu du 27 au 29 novembre et celui de Sakhir se déroulera du 4 au 6 décembre. Le championnat du monde en 17 étapes se terminera les 11 et 13 décembre à Abu Dhabi.

Il est à souligner que le premier Grand Prix de Formule 1 en Turquie a eu lieu en 2005. Kimi Raikkonen a remporté cette saison. Pourtant, depuis 2011, la Turquie n’a pas accueilli un Grand Prix.