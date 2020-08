Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva prennent part à l’inauguration d’une maison de la culture à Sourakhany

Bakou, 26 août, AZERTAC

La Maison de la culture Settar Behloulzadé dans l’arrondissement de Sourakhany de Bakou a été inaugurée le 26 août.

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont été présents à la cérémonie.

Le chef de l’Etat et son épouse ont été informés que le bâtiment avait été entièrement rénové à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev. La maison aura une troupe de danse et un groupe vocal-instrumental. En outre, la maison de la culture dispose d'une salle de concert, d'une scène destinée à différents types d’événements, d'un studio d'enregistrement et d'autres infrastructures nécessaires.