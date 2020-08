La première vice-présidente Mehriban Aliyeva : Merci beaucoup pour vos sentiments chaleureux et vos paroles agréables !

Bakou, 27 août, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mme Mehriban Aliyeva, a exprimé, sur son compte Instagram officiel, ses remerciements pour les félicitations qui lui avaient été adressées à l’occasion de son anniversaire.

« Quelles paroles touchantes, des vœux beaux et agréables ! Des sentiments si sincèrement exprimés ! Merci à tous pour les vœux ! Merci pour votre amour, votre confiance, votre respect, votre attention et votre sincérité ! Merci beaucoup pour vos sentiments chaleureux et vos paroles agréables ! Je souhaite à chacun de vous et à vos proches une excellente santé, la bonne humeur, l’amour et le bonheur à l’infini ! », lit-on dans la publication partagée par la première vice-présidente.