Les chaînes de télévision russes Rossiya-24 et Rossiya-1 ont diffusé une interview du président Ilham Aliyev à l'occasion du 70e anniversaire du recteur du MGIMO Anatoly Torkounov

Bakou, 27 août, AZERTAC

Les chaînes de télévision russes Rossiya-24 et Rossiya-1 ont diffusé des émissions à l'occasion du 70e anniversaire d’Anatoly Torkounov, recteur de l’Institut d’Etat des relations internationales de Moscou (MGIMO). Ces émissions ont contenu à la fois des entretiens avec des chefs d'État, des personnalités publiques et politiques et des diplomates, diplômés de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, au sujet du recteur de l’établissement d'enseignement prestigieux. L’entretien avec le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, diplômé de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, a aussi été présentée dans le cadre de ces émissions.