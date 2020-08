Les triathlètes azerbaïdjanais remportent le tournoi Triatman Iron

Bakou, 31 août, AZERTAC

L'équipe d'Azerbaïdjan de triathlon a testé sa force après une pause forcée en raison de la pandémie de coronavirus.

Les membres de l’équipe nationale Rostislav Pevtsov et Ksenia Levkovskaïa ont disputé le « Triatman Iron », le tournoi de triathlon tenu à Kiev, a-t-on appris auprès de la Fédération azerbaïdjanaise de triathlon. Les triathlètes azerbaïdjanais ont parcouru avec succès toute la distance, qui comprenait 1,9 kilomètre de natation, 90 kilomètres de vélo et 21,1 kilomètres de course à pied, et ont remporté le tournoi.