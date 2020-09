Le président azerbaïdjanais félicite son homologue vietnamien

Bakou, 1er septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations à son homologue vietnamien Nguyen Phu Trong à l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance de la République socialiste du Vietnam.

Dans le message, il est indiqué que les relations entre l'Azerbaïdjan et le Vietnam ont une histoire riche et de bonnes traditions. Il a été noté que les liens politiques, économiques et culturels qui s’élargissent, la coopération mutuellement avantageuse entre les deux pays constituent des facteurs qui conditionnent le développement dynamique des relations bilatérales.

Le chef de l’État s’est déclaré convaincu que le niveau élevé actuel de nos relations interétatiques constituerait une base solide pour approfondir encore notre coopération dans tous les domaines.

Le président Ilham Aliyev a toujours souhaité bonne santé, bonheur et plein succès au président Nguyen Phu Trong, ainsi que prospérité et bien-être au peuple ami du Vietnam.