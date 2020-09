Bakou, 1er septembre, AZERTAC

Le premier Forum des Bénévoles azerbaïdjanais du Sport a eu lieu.

La cérémonie d'ouverture a été suivie par le ministre de la Jeunesse et des Sports Azad Rahimov, le vice-président du Comité national olympique Tchingiz Husseynzadé, le vice-président du Milli Medjlis, le président du comité de la jeunesse et des sports Adil Aliyev, le recteur de l'Académie nationale de la culture physique et des sports d'Azerbaïdjan Fouad Hadjiyev, y compris certains députés.

Rappelons que l’année 2020 avait été proclamée Année du bénévolat en Azerbaïdjan par le président de la République. L'importance d'organiser le premier Forum des Bénévoles azerbaïdjanais du Sport en 2020 a été souligné par les intervenants.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Azad Rahimov, a déclaré que l'histoire du bénévolat du sport en Azerbaïdjan était très jeune : « Les bénévoles ont joué un rôle indispensable lors des Premiers Jeux européens, du Grand Prix de Bakou de Formule 1, des IVes Jeux de la Solidarité islamique, du Festival olympique de la jeunesse européenne, ainsi que pendant les championnats du monde et d'Europe dans divers sports », a-t-il ajouté.