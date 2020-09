Le président azerbaïdjanais : Deux projets importants réalisés avec le soutien des institutions financières japonaises constituent une grande contribution à notre sécurité énergétique

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

« Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien financier à divers projets. Avec le soutien financier des banques et des institutions financières japonaises, nous avons mis en œuvre deux projets importants de notre infrastructure énergétique - deux centrales électriques, « Nord-1 » et « Nord-2 ». La capacité totale est d'environ 800 mégawatts. Bien sûr, c'est une grande contribution à notre sécurité énergétique », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec Junichi Wada, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Azerbaïdjan, qui lui a remis ses lettres de créance.

« Nous sommes heureux que les entreprises japonaises travaillent ici et tenons également à vous remercier pour votre soutien volontaire à divers projets sociaux. Ces projets sont liés à l'éducation, aux infrastructures, à l'approvisionnement en eau dans divers villages. Nous apprécions ce geste amical et je voudrais remercier encore une fois votre gouvernement », a dit le président azerbaïdjanais, déclarant espérer que les deux pays renforceraient cette étroite coopération dans les années à venir.