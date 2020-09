L’Agence de presse BERNAMA: Première vice-présidente de l’Azerbaïdjan Mehriban Aliyeva apporte une grande contribution au développement de son pays

Kuala Lumpur, 3 septembre, AZERTAC

L’Agence de presse nationale malaisienne BERNAMA a publié un article consacré à Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan.

L'article intitulé « La première vice-présidente azerbaïdjanaise, Mehriban Aliyeva, apporte une grande contribution au développement de son pays » aborde les activités multiformes de Mehriban Aliyeva et les projets mis en œuvre par la Fondation Heydar Aliyev, dirigée par elle.

L’Agence fait référence à l’article intitulé « Le service à la patrie et au peuple est le crédo de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva » de l’AZERTAC, et aborde les activités de Mehriban Aliyeva appréciées sur la scène internationale et les prix qui lui ont été attribués par un certain nombre d'organisations internationales et de pays.

La première vice-présidente apporte une contribution importante au développement de l'Azerbaïdjan, à sa promotion à l’échelle internationale et à la solution des problèmes sociaux de son peuple.

Il convient de souligner que des articles sur les activités de la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva avaient été publiés par le quotidien chinois China Daily, les portails EU Politics et Eurasianews, l’European News Agency, ainsi que les médias de la Turquie, du Kazakhstan, de la Roumanie, de la Moldavie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l'Indonésie, de la Grèce, de la Russie, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.