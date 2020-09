Covid-19: la Russie a confirmé au total plus d’un million de cas

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Au cours des dernières 24 heures, 4 995 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 114 patients en sont décédés en Russie. Ainsi, le nombre total de personnes contaminées au coronavirus a atteint 1 009 995 et celui de victimes 17 528 dans le pays. Jusqu'à présent, 826 935 patients atteints du coronavirus se sont rétablis, alors que 165 532 personnes poursuivent leur traitement et 2 300 autres sont dans un état critique.

Rappelons que la Russie occupe la quatrième place pour le nombre de patients atteints du Covid-19 après les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde.