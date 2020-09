Le ministre azerbaïdjanais de la Défense participe à une réunion internationale à Moscou

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, le colonel-général Zakir Hassanov, en visite de travail en Fédération de Russie, a participé le 4 septembre à la réunion ordinaire du Conseil des ministres de la défense des Etats de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) et membres de l’Organisation de coopération de Shanghai, tenue à Moscou.

Prenant la parole lors de la réunion, le colonel-général Zakir Hassanov a souligné que le conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan durait depuis de nombreuses années, à la suite duquel plus d'un million d’Azerbaïdjanais étaient devenus des réfugiés et des personnes déplacées internes.

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que l'occupation de 20% du territoire azerbaïdjanais par un État membre de la CEI était en contradiction avec les normes et principes du droit international, même avec les normes de la Communauté.

Evoquant que la provocation à grande échelle commise par l'Arménie à la frontière arméno-azerbaïdjanaise en direction de la région de Tovouz constituait une menace pour la sécurité régionale, le ministre de la Défense a déclaré qu'Erevan visait à porter atteinte aux relations entre l'Azerbaïdjan et les États membres de la CEI.

La réunion s’est soldée par la signature d’une déclaration commune à l'occasion du 75e anniversaire de la victoire sur le fascisme et de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les ministres de la Défense, ayant signé la déclaration, ont réaffirmé leur attachement aux objectifs et principes des Nations Unies, aux normes du droit international, notamment aux principes de souveraineté et d'intégrité territoriale.