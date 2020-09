Les présidents des parlements azerbaïdjanais et pakistanais s'entretiennent par visioconférence

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahubé Gafarova, s'est entretenue ce samedi, par visioconférence, avec le président du Sénat de la République islamique du Pakistan, Muhammad Sadiq Sanjrani, a-t-on appris auprès du service de presse du parlement azerbaïdjanais.

Exprimant sa gratitude au président du Sénat pakistanais pour son initiative de l'entretien, Sahibé Gafarova a déclaré qu'il s'agissait de la première réunion en visioconférence avec l'un de ses homologues étrangers après son élection à la présidence du Milli Medjlis. Elle a évoqué que les relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan avaient été établies en 1992, le Pakistan avait ouvert son ambassade en Azerbaïdjan en 1993 et l'Azerbaïdjan avait ouvert la sienne au Pakistan en 1997.

Abordant les relations amicales et fraternelles entre les deux pays, Sahibé Gafarova a exprimé ses remerciements au Pakistan pour son soutien constant dans l'arène internationale dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh et pour ne pas avoir reconnu l'Arménie comme un État. Elle a rappelé avec satisfaction la déclaration du Sénat pakistanais en 2013 en faveur de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, l'adoption des résolutions sur le génocide de Khodjaly par la commission des affaires étrangères du Sénat en 2012 et par la commission permanente des affaires étrangères de l'Assemblée nationale pakistanaise en 2017.

Sahibé Gafarova a dit que l'Azerbaïdjan était toujours aux côtés du Pakistan et soutenait le règlement du problème du Cachemire conformément aux résolutions adoptées par l'ONU.

Le président du Sénat pakistanais, Muhammad Sadiq Sanjrani, a remercié le président du Milli Medjlis Sahibé Gafarova d'avoir accepté la proposition sur cet entretien. Le président du Sénat a remercié le président Ilham Aliyev pour un million de dollars d'aide apporté par l'Azerbaïdjan au Pakistan pendant la pandémie.

Il a fait savoir que des groupes de travail mutuels opéraient dans les parlements des deux pays et participaient de près au développement des relations interparlementaires. Le président du Sénat pakistanais a déclaré qu'il avait été en déplacement en Azerbaïdjan en 2018 pour assister aux événements consacrés au 100e anniversaire de l'indépendance du pays et a souligné l'importance d'accroître l'intensité des visites réciproques après la pandémie. Il a dit que le Pakistan était toujours aux côtés de l'Azerbaïdjan et, comme toujours, soutenait le règlement du conflit du Haut-Karabagh sur la base des résolutions de l'ONU.

Les présidents des deux parlements se sont invités à effectuer des visites dans leurs pays après la pandémie.