L'élargissement de la coopération militaire entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan fait l'objet de discussions

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

En marge de sa visite de travail à Moscou, le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, a rencontré le général Nadim Raza, président du Comité uni des chefs d'état-major des armées de la République islamique du Pakistan.

Les parties se sont déclarées satisfaites du développement de l'amitié traditionnelle et de la confiance mutuelle entre les deux peuples, ainsi que des relations entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan et du niveau de partenariat stratégique, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

Abordant la situation militaro-politique dans la région, le ministre de la Défense a évoqué le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et a remercié le Pakistan de soutenir la position équitable de l'Azerbaïdjan dans le règlement du ce conflit au sein des organisations internationales.

La réunion s'est penchée sur la sécurité, l'éducation militaire, les domaines militaire et militaro-technique, la coopération dans la lutte contre le terrorisme, l'élargissement des relations entre les armées de l'air et la marine, ainsi que l'organisation des exercices militaires conjoints entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan.