Le président Ilham Aliyev: La destruction de nos monuments historiques et religieux par l'Arménie est un crime contre le monde musulman

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

«Nous avons eu plus de 10 rencontres avec le président Rohani au cours de quelques dernières années. De nombreuses questions discutées et décisions prises lors de ces rencontres ont rapproché davantage nos pays. De nombreux documents ont été signés, ces documents couvrent presque tous les domaines », a déclaré le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec Seyed Abbas Moussavi, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d’Iran en République d’Azerbaïdjan, qui lui a remis ses lettres de créance.

« Nous nous soutenons toujours au sein des organisations internationales. Nous faisons toujours preuve de solidarité au sein des Nations Unies, du Mouvement des non-alignés, de l’Organisation de la coopération islamique, de l’Organisation de coopération économique. Il y a environ deux mois, suite aux dernières provocations militaires de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, le Mouvement des non-alignés et l'Organisation de la coopération islamique ont adopté des résolutions soutenant la position et la cause juste de l'Azerbaïdjan et condamnant les actions de l'Arménie. Rejoignant cette position en tant que membre actif de ces deux organisations, la République islamique d’Iran a de nouveau montré son soutien à l’Azerbaïdjan », a dit le président azerbaïdjanais.

« L'agression militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan se poursuit. À la suite de cette agression, environ 20% de nos terres ont été occupés. Le fait que des citoyens azerbaïdjanais ont été devenus des réfugiés est le résultat de cette occupation. Une politique de nettoyage ethnique a été menée contre nous, les Azerbaïdjanais, et le génocide de Khodjaly a été commis. Nos monuments historiques et religieux ont été détruits par l'Arménie. Nos édifices religieux ont été insultés. Nos mosquées situées dans les territoires occupés par les Arméniens ont été détruites, et même dans certaines mosquées, ils gardent des animaux. Il existe de nombreuses vidéos et photos, preuves de ces vilains actes. Ils sont disponibles sur Internet. C'est un crime non seulement contre nous, mais contre l’ensemble du monde musulman », a marqué le chef de l’Etat.