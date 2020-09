Sahibé Gafarova : L'unité existant entre l’Azerbaïdjan et la Turquie nous permet de construire ensemble notre avenir VIDEO

Ankara, 11 septembre, AZERTAC

Une délégation parlementaire menée par la présidente du Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan, Sahibé Gafarova, est en visite officielle en Turquie depuis le 10 septembre, a-t-on appris auprès du parlement azerbaïdjanais. Sahibé Gafarova effectue sa première visite à l’étranger en tant que présidente du parlement azerbaïdjanais.

La délégation comprend Ehliman Emiraslanov, chef du groupe de travail sur les relations interparlementaires avec la Turquie, Ziyafet Asguérov, président de commission, les députés Sevil Mikayilova, Fazil Moustafa, Elchen Moussaïev et Toural Gandjaliyev, Sefa Mirzaïev, chef de l’Administration parlementaire, et d’autres personnalités officielles.

En marge de la visite, la délégation parlementaire azerbaïdjanaise a rencontré la ministre turque du Commerce, Ruhsar Pekcan.

La ministre turque a déclaré être heureuse d'accueillir la délégation parlementaire azerbaïdjanaise en Turquie, ajoutant que la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays en 2019 s'était chiffrée à 4,4 milliards de dollars, Elle a ajouté que ce chiffre ne reflétait pas le potentiel réel des deux pays, marquant que l’objectif était d'accroître davantage les échanges commerciaux.

Le ministre a déclaré que leur objectif était de signer un accord de libre-échange avec l'Azerbaïdjan. Elle a dit qu'en raison de la pandémie, la Turquie avait des difficultés dans les transports vers l'Asie centrale via l'Iran et que l’itinéraire Géorgie-Azerbaïdjan-Caspienne devenait donc encore plus importante.

Quant au développement de l'entrepreneuriat féminin, Ruhsar Pekcan a parlé du travail effectué en Turquie en la matière. Elle a déclaré qu'ils avaient lancé un nouveau programme pour renforcer les coopératives de femmes et continuer à mettre en œuvre des projets pour impliquer davantage les femmes dans les affaires. « Si la femme est forte, la famille est forte, l'économie est forte », a-t-elle déclaré.

Evoquant les relations de la Turquie avec le Nakhtchivan, Ruhsar Pekcan a déclaré qu’ils attachaient une importance particulière au développement des relations commerciales avec le Nakhtchivan que l'Azerbaïdjan leur avait confié. En général, nous sommes satisfaits de notre coopération avec l'Azerbaïdjan et pensons que nous allons enregistrer des échanges commerciaux plus importants.

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a déclaré qu'elle effectuait sa première visite officielle. « Les plus hauts fonctionnaires azerbaïdjanais effectuent leurs premières visites en Turquie, puisqu’elle est natale pour nous. Nous sommes une nation, deux Etats, comme l’a dit le leader national Heydar Aliyev. Je pense que ces mots comportent une grande vérité, parce que nous avons la même langue, la même religion, la même culture et la même histoire. L'unité de notre langue et de notre culture nous permet à la fois de construire ensemble notre avenir », a estimé Sahibé Gafarova.

Abordant les relations économiques entre les deux pays, la présidente du parlement a déclaré que la Turquie et l'Azerbaïdjan réalisaient des travaux très importants pour la région.

« Les projets Bakou-Tbilissi-Ceyhan, Bakou-Tbilissi-Erzurum, Bakou-Tbilissi-Kars en sont des exemples. Le projet ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars est un chemin de fer reliant les pays turcophones et ne peut être comparé qu'à l'ancienne Route de la Soie. Actuellement, nos relations économiques sont à un niveau excellent. Malgré la pandémie, la valeur de nos échanges commerciaux mutuels a dépassé 2 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année », a précisé Sahibé Gafarova.

En abordant le soutien apporté aux femmes en Turquie et en Azerbaïdjan, le président du Milli Medjlis a déclaré qu’une société avec la liberté des femmes et une bonne éducation se développerait.

Les parties ont également échangé des points de vues sur d'autres questions d'intérêt mutuel.