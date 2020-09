Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a téléphoné mardi 15 septembre au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et lui a présenté ses félicitations à l'occasion du 102e anniversaire de la libération de Bakou de l’occupation. Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a dit que l'Armée islamique du Caucase, sous le commandement de Nuri Pacha, avec l'Armée nationale azerbaïdjanaise et les volontaires, avait libéré Bakou de l'occupation arménienne et bolchevique, marquant que les martyrs ayant sacrifié leur vie étaient commémorés avec un profond respect et que leur mémoire vivrait toujours dans le cœur du peuple azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a déclaré avoir envoyé un message de félicitations au président Recep Tayyip Erdogan à l’occasion de cet événement important. Le chef de l'Etat a évoqué que comme un exemple de dévouement à la mémoire de nos ancêtres, le 15 septembre est célébré comme une fête historique même aujourd’hui. À cet égard, des cérémonies sont organisées à Bakou et dans les différentes régions de l’Azerbaïdjan.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remercié le président Ilham Aliyev de lui avoir téléphoné, lui a transmis ses félicitations et a dit lui avoir envoyé une lettre à cette occasion. Le président de la République de Turquie a souligné le rôle de l'Armée islamique du Caucase et de l'Armée nationale azerbaïdjanaise sous le commandement de Nuri Pacha dans la libération de Bakou.

Les chefs d'État ont souligné que les deux pays se soutenaient toujours dans toutes les questions.

Le défilé militaire organisé deux ans avant à l'occasion du centenaire de la libération de Bakou a également été évoqué lors de la conversation téléphonique. Ils se sont félicités de la présence des présidents des deux pays au défilé militaire avec la participation des soldats azerbaïdjanais et turcs. Les chefs d’Etat se sont réjouis que les relations entre les deux pays se soient hissées au plus haut niveau.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont discuté des perspectives de développement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Turquie dans divers domaines.