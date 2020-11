Le président Ilham Aliyev a félicité le peuple azerbaïdjanais pour la libération d’Aghdam VIDEO

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Le président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, a félicité le peuple azerbaïdjanais pour la libération de la région d’Aghdam de l’occupation arménienne.

« Je vous félicite chaleureusement pour la libération de la région d'Aghdam. Je félicite chaleureusement tous les habitants d'Aghdam. Chers habitants d'Aghdam, vous n'êtes plus des déplacés internes. Vous retournerez dans votre terre ancestrale », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son adresse à la nation le 20 novembre.

Le président de la République a évoqué que la libération de la région d'Aghdam était le résultat d'une déclaration trilatérale signée le 10 novembre. « J'ai réitéré à plusieurs reprises que le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan était possible à la fois politiquement et militairement. Nous essayions de résoudre ce problème par des moyens politiques depuis de nombreuses années. Cependant, le monde entier a vu que cette question n’était pas résolue en raison de la position de l’Arménie et que c’était notre droit de résoudre la question par des moyens militaires. Ce droit est reconnu par les normes et principes internationaux. Ce droit nous est accordé par la Charte des Nations Unies. Chaque pays peut se défendre et nous nous sommes défendus », a précisé le président Ilham Aliyev.