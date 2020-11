Le coronavirus a causé la mort de plus de 1,4 million de personnes dans le monde

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Le nombre de décès dus au coronavirus a dépassé les 1,4 million de personnes dans le monde entier. Le 23 novembre, 7 953 personnes ont perdu leur vie en raison de cette maladie, ce qui porte le bilan à 1 402 230 victimes, selon le worldometer.

Le nombre total de cas a atteint 59 611 295 et celui de guérisons 41 247 497 à travers le monde.

Les Etats-Unis ont le plus grand nombre de cas de contamination au Covid-19 – plus de 12 778 000. L'Inde se classe deuxième après les États-Unis pour le nombre de cas – 9 177 000. En outre, 6 088 000 personnes ont été infectées par le coronavirus au Brésil, 2 144 000 en France et 2 138 000 en Russie.

Les États-Unis sont également le leader mondial pour le nombre de décès dus au coronavirus – 263 700. En outre, 169 541 personnes en sont décédées au Brésil, 134 254 en Inde, 101 926 au Mexique et 55 230 au Royaume-Uni.