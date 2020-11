Coronavirus : un record de décès dans le monde entier

Bakou, 26 novembre, AZERTAC

Le 25 novembre, 12 007 personnes sont devenues victimes du Covid-19 et plus de 609 000 cas ont été enregistrés à travers le monde entier, selon le worldometer.

Le nombre total de cas a atteint 60 736 801 et celui de décès 1 427 080 dans le monde. Dans le même temps, 42 042 128 personnes ont réussi à vaincre le coronavirus.

Les Etats-Unis ont le plus grand nombre de cas de contamination au Covid-19 – plus de 13 138 000. L'Inde se classe deuxième après les États-Unis pour le nombre de cas – 9 266 000. En outre, 6 166 000 personnes ont été infectées par le coronavirus au Brésil, 2 170 000 en France et 2 162 000 en Russie.

Les États-Unis sont également le leader mondial pour le nombre de décès dus au coronavirus – 268 221. En outre, 170 799 personnes en sont décédées au Brésil, 135 261 en Inde, 103 597 au Mexique et 56 533 au Royaume-Uni.