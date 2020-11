« Comment Khankendi est devenu Stepanakert » dans les médias étrangers

Bakou, 26 novembre, AZERTAC

Un certain nombre de portails d'information mondiaux - ceux de la Turquie, de l'Égypte, de l'Irak, des Émirats arabes unis, de la Palestine, du Koweït, de la Chine, de l'Ukraine et de l'Espagne ont commencé à diffuser une vidéo documentaire intitulée « Comment Khankendi est devenu Stepanakert » préparé dans différentes langues étrangères par le Centre national de traduction d'Azerbaïdjan.

Basé sur des archives documentaires, la vidéo documentaire reflète l'histoire ancienne de Khankendi, la politique d'arménisation, la persécution brutale et la sauvagerie contre la population autochtone dans la ville ancienne azerbaïdjanaise et ses environs, réalisées par les Arméniens déportés au Karabagh conformément au Traité de Turkmentchay entre la Russie et l'Iran.