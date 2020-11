Le président brésilien refuse de se faire vacciner contre le coronavirus

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

Le président brésilien Jair Bolsonaro n'a pas l'intention de se faire vacciner contre le Covid-19. Selon les médias brésiliens, Jair Bolsonaro l'a déclaré dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux.

Le Brésil est le pays le plus touché par la pandémie au monde, après les États-Unis et l'Inde. Plus de 6 200 000 personnes ont été infectées par le coronavirus et plus de 171 000 patients en sont décédés au Brésil jusqu'à présent.