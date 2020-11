Entretien téléphonique des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais et italien

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu le 26 novembre, au téléphone, avec son homologue italien Luigi Di Maio.

Les ministres ont discuté de la situation actuelle dans la région, mettant l’accent sur la nécessité de la mise en œuvre de la déclaration tripartite sur le cessez-le-feu et la cessation des opérations militaires, signée le 10 novembre, et des questions qui en découlent, ainsi que sur l’importance de la déclaration conjointe pour garantir la paix, la sécurité et la prospérité dans la région, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Les ministres ont également procédé à un échange de vues sur le développement de la coopération bilatérale existante entre les deux pays. Ils ont discuté des opportunités d'élargir la coopération sur le plan multilatéral.

Les discussions ont également porté sur d’autres questions d’intérêt réciproque.