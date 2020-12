Le président Ilham Aliyev : Désormais, l'armée azerbaïdjanaise sera le garant de la sécurité dans la région

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

Nous aurions libéré Latchine, Kelbedjer et Aghdam. Nous avions des plans et nous allions constamment vers ces régions. Mais tout le monde doit savoir que les régions de Kelbedjer et Latchine ont un relief très difficile. Surtout compte tenu de la saison hivernale et du terrain difficile, nous aurions pu subir de lourdes pertes lors de la libération des régions d'Aghdam, Latchine et Kelbedjer, et beaucoup de temps aurait été dépensé, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son adresse à la nation.

« Notre victoire est historique. Nous avons libéré de l'occupation plusieurs régions sur le champ de bataille, forcé l'ennemi à rendre nos trois régions et résolu ainsi le conflit du Haut-Karabagh. Il n'y a plus de conflit dans le Haut-Karabagh. Si quelqu'un pense qu'il est toujours en cours, il a tort. Aujourd'hui, les habitants du Haut-Karabagh sont des citoyens azerbaïdjanais. Je tiens à dire à nouveau qu'ils verront que leur vie sera mieux dans l’État azerbaïdjanais uni. Ils se sauveront de cette misère », a dit le chef de l'Etat.

« Désormais, l'armée azerbaïdjanaise sera le garant de la sécurité dans la région. Si vous regardez la géographie de cette région, vous verrez qu'aujourd'hui l'Arménie est reliée au Haut-Karabagh par un couloir de 5 kilomètres de large », a ajouté le président azerbaïdjanais.