La mémoire des martyrs de la Guerre patriotique commémorée par une minute de silence VIDEO

Bakou, 4 décembre, AZERTAC

La mémoire des martyrs de la Guerre patriotique, qui ont sacrifié leur vie pour l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, a été commémorée le 4 décembre à 12h00 par l’observation d’une minute de silence.

Les gens ont exprimé leur respect et leur estime pour leur mémoire des martyrs par une minute de silence. Les drapeaux azerbaïdjanais ont été mis en berne, la circulation a été interrompue et les voitures et les navires ont actionné leurs sirènes.

L'icône de la journée de commémoration est « Khari Bulbul », le symbole de Choucha.

Il est à noter que 2 783 militaires des forces armées azerbaïdjanaises ont été tués pendant la Guerre patriotique. 1245 soldats et officiers blessés lors des opérations militaires sont soignés dans des établissements médicaux.

Que Dieu ait les âmes de nos martyrs, accorde un prompt rétablissement aux blessés !