L'ambassadeur du Bélarus en Azerbaïdjan arrive au terme de son mandat

Bakou, 4 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a reçu le 4 décembre l'ambassadeur de la République du Bélarus en République d'Azerbaïdjan, Guennadi Akhramovitch, qui est arrivé au terme de son mandat.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a salué l'activité de l'ambassadeur en Azerbaïdjan, l'a remercié pour sa contribution au développement des relations entre les deux pays et lui a souhaité plein succès dans sa future carrière. Evoquant les relations historiques et amicales entre les peuples des deux pays, Djeyhoun Baïramov s'est déclaré satisfait du haut niveau de partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et le Bélarus.

Le ministre azerbaïdjanais a informé son interlocuteur de la Guerre patriotique de 44 jours, qui avait conduit à la libération des terres azerbaïdjanaises de l'occupation arménienne.

L'ambassadeur Guennadi Akhramovitch a exprimé sa satisfaction quant au développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines, marquant que ces relations économiques avaient enregistré une croissance même pendant la pandémie de COVID-19.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt mutuel.