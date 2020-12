La Suisse impose de nouvelles restrictions liées à la pandémie

Berne, 5 décembre, AZERTAC

A partir du 9 décembre, le gouvernement suisse imposera de nouvelles restrictions pour contrôler la situation épidémiologique dans le pays avant Noël.

Ainsi, tous les cafés et restaurants du pays devront enregistrer leurs clients. De cette manière, la recherche des contacts devrait être facilitée en cas d'infections possibles. De plus, ceux qui souhaitent faire du ski du 22 décembre au 6 janvier devront obtenir l'autorisation des autorités cantonales locales. Le gouvernement cantonal évaluera la situation épidémiologique locale et déterminera le quota de permis.

Selon l'Agence fédérale de la Santé, 344 497 personnes ont été infectées par le coronavirus en Suisse et au Liechtenstein et 4 848 autres en sont décédées depuis le début de la pandémie.