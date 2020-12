Le président Ilham Aliyev : Nous travaillerons avec des entreprises des pays amis dans les territoires libérés

Bakou, 9 décembre, AZERTAC

En profitant des bonnes relations politiques entre nos deux pays, nous avons l'intention d'examiner les questions de coopération économique et d'implication de plus d'entreprises italiennes en Azerbaïdjan. Cela comprend les domaines traditionnels de coopération, ainsi que nos grands projets de reconstruction des villes en ruines de l'Azerbaïdjan. Cela comprend les domaines de coopération traditionnels, ainsi que nos grands projets relatifs à la reconstruction des villes ruinées de l'Azerbaïdjan. Car, nous devons créer de nouvelles infrastructures - routes, voies ferrées, aéroports, écoles et hôpitaux, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec une délégation menée par Manlio Di Stefano, secrétaire d’Etat italien aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, coprésident de la Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Italie.

Le chef de l’Etat a dit que les villages et villes du Karabagh avaient été sauvagement détruits par les Arméniens.

« Nous avons fait les premiers pas en matière de la reconstruction. Les premiers contrats ont déjà été signés et, comme je l'ai dit, nous travaillerons avec des compagnies des pays amis dans les territoires libérés. Les premiers contrats ont été signés avec des entreprises turques et c'est naturel, puisque la Turquie est un pays frère », a souligné le président azerbaïdjanais.

Le président de la République a dit espérer que les prochains contrats seraient signés avec des entreprises italiennes. « C'est naturel, car l'Italie est un pays ami proche de l'Azerbaïdjan. Nous avons été témoins de votre position pendant les longues relations diplomatiques entre nos pays, et en particulier pendant la guerre. La visite des parlementaires de votre pays en Azerbaïdjan moins d'un mois après la fin de la guerre témoigne de notre amitié forte. Nous apprécions ce geste de solidarité et de soutien », a fait savoir le président Ilham Aliyev.