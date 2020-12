Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères reçu par le président iranien

Téhéran, 9 décembre, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en République islamique d'Iran, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le président iranien Hassan Rohani le 9 décembre.

Le président Hassan Rohani a demandé de transmettre ses salutations et ses meilleurs vœux au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le président iranien a évoqué avec satisfaction la libération des territoires azerbaïdjanais. Il a été souligné que l’Iran avait toujours soutenu l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan.

L’importance d’élargir les liens économiques et commerciaux entre les deux pays a été mise en valeur lors de la rencontre. L’accent a été mis sur la nécessité d'accélérer la construction du chemin de fer Racht-Astara, qui fait partie du Corridor de transport international Nord-Sud, un projet économique international que les deux pays voisins et amis essayent de mettre en œuvre.

Djeyhoun Baïramov a transmis les sincères salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au président iranien Hassan Rohani. Le ministre a salué le soutien de l'Iran, pays ami et voisin, à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.

Il a été indiqué que la libération des territoires azerbaïdjanais et la restauration de la frontière ouvraient de nouvelles opportunités pour des projets de coopération entre les deux pays. La frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Iran était nommée frontière de l'amitié et du développement économique.