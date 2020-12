Le président turc : Aujourd'hui, c’est un jour de victoire et de fierté pour nous tous, pour l’ensemble du monde turcique

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

« Latchine, Choucha, Fuzouli, Djabraïl, Zenguilan, Goubadly, Aghdam et Kelbedjer sont désormais libres. Aujourd'hui, c’est le jour où les âmes du grand militant Ahmad Djavad, poète national de l'Azerbaïdjan, de Nuri Pasa, d’Enver Pasa, des braves soldats de l'Armée islamique du Caucase se réjouissent. Aujourd'hui, c’est le jour où se réjouit l'âme du martyr azerbaïdjanais Mubariz Ibrahimov. Aujourd'hui, c’est un jour de victoire et de fierté pour nous tous, pour l’ensemble du monde turcique », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors du défilé militaire consacrée à la Victoire de l’Azerbaïdjan dans la Guerre patriotique.

« Je remercie mon Allah de nous avoir fait vivre ces jours. Aujourd'hui, je veux répéter ici de tout mon cœur : Le Karabagh, c’est l’Azerbaïdjan ! Le Karabagh a déjà rejoint sa mère patrie. Désormais, notre objectif en tant que Turquie et Azerbaïdjan est de lutter pour faire de ces terres un lieu prospère, développé et vivable pour nos enfants. La Turquie et l'Azerbaïdjan continueront à surmonter les difficultés, si Dieu le veut, et à obtenir des réussites, tant qu’ils se tiennent l’un aux côtés de l’autre », a estimé le président Erdogan.

À la fin de son discours, le président turc a cordialement félicité le peuple azerbaïdjanais, le président Ilham Aliyev et la glorieuse armée azerbaïdjanaise, l'armée turque, a encore une fois rendu hommage aux martyrs azerbaïdjanais et souhaité un prompt rétablissement aux militaires blessés.