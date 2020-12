Le président Ilham Aliyev reçoit les coprésidents français et américain du Groupe de Minsk de l’OSCE VIDEO

Bakou, 12 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu samedi 12 décembre les coprésidents français et américain du Groupe de Minsk de l’OSCE, Stéphane Visconti et Andrew Schofer, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie en Azerbaïdjan, Mikhaïl Botcharnikov, et le représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE, Andrzej Kasprzyk.