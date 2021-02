Wendy Morton : La Grande-Bretagne est prête à contribuer aux activités de déminage dans les territoires azerbaïdjanais

Bakou, 10 février, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu ce mardi avec la sous-secrétaire d'Etat parlementaire de la Grande-Bretagne pour le Voisinage européen et les Amériques, Wendy Morton.

Ayant chaleureusement accueilli la sous-secrétaire d'Etat parlementaire britannique Wendy Morton, le ministre Djeyhoun Baïramov s'est déclaré satisfait du développement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays.

Abordant la situation actuelle dans la région, le ministre Djeyhoun Baïramov a donné des informations détaillées sur la mise en œuvre des déclarations tripartites du 10 novembre 2020 et du 11 janvier 2021. Il a souligné que la mise en œuvre des déclarations conjointes était importante pour la paix, la sécurité, la tranquillité et la prospérité dans la région, et ouvrait de nouvelles opportunités de coopération dans la région. Il a fait savoir que l'Azerbaïdjan avait pris toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces déclarations et a informé son interlocutrice du travail accompli dans le domaine humanitaire.

Il a été souligné que l'ouverture des lignes de transport et de communication dans la région, ainsi que la création d'un nouveau corridor de transport selon la déclaration tripartite serviraient à assurer le progrès dans la région et à normaliser les relations entre les gens.

La sous-secrétaire d'Etat parlementaire britannique a été informée que la rhétorique négative de certains Arméniens ne servait pas à normaliser les relations, mais visait plutôt à approfondir l’inimitié internationale. Soulignant que l'Azerbaïdjan a restauré son intégrité territoriale à l'intérieur de ses frontières internationales et assuré la mise en œuvre des résolutions connues du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre azerbaïdjanais a mis en valeur l'importance de l'acceptation par tous de la nouvelle réalité. Il a ajouté qu’à ce titre, toute visite dans les territoires de l'Azerbaïdjan sans l'autorisation officielle de Bakou était illégale et que des mesures appropriées étaient prises à cet égard.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur un certain nombre de questions inscrites à l’agenda de la coopération bilatérale, y compris de nombreux aspects des consultations politiques. Les discussions ont porté sur la contribution des visites mutuelles au développement des relations, le renforcement du cadre juridique, la coopération dans le domaine de l'énergie et d'autres questions.

La secrétaire d'État parlementaire Wendy Morton a souligné l'importance de la coopération dans le domaine de l'égalité des sexes, du développement de l'énergie verte et des mesures de lutte contre les changements climatiques. Elle a souligné que la Grande-Bretagne était prête à contribuer aux activités de déminage dans les territoires de l’Azerbaïdjan.